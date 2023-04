Diz’Tractions Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tence

Diz’Tractions, 29 avril 2023, Tence . Tence ,Haute-Loire , Diz’Tractions EUR Camping Les Murmures du Lignon Tence Haute-Loire

2023-04-29 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-29 Tence

Haute-Loire . EUR 20 20 Défiez vos adversaires, par équipe de 6. Ford Boyard, blind test, jeux d’adresse et de réflexion… Repas et soirée dansante. Inscription avant le 8/04 si possible. Tence

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Camping Les Murmures du Lignon Tence Haute-Loire Ville Tence Departement Haute-Loire Tarif EUR Lieu Ville Tence

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence /

Diz’Tractions 2023-04-29 was last modified: by Diz’Tractions Tence 29 avril 2023 Camping Les Murmures du Lignon Tence Haute-Loire Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire