Contes de printemps… 8 RUE DE SAINT-AGREVE, 20 avril 2023, Tence.

Projection du programme Contes de printemps pour enfants à partir de 5 ans; le film sera suivi d’un atelier dessin (sous forme de storyboard) avec la réalisatrice d’un des courts métrages (Colocation sauvage), Armelle Mercat..

2023-04-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-20 . EUR.

8 RUE DE SAINT-AGREVE Ciné Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the program Contes de printemps for children from 5 years old; the film will be followed by a drawing workshop (in the form of storyboard) with the director of one of the short films (Colocation sauvage), Armelle Mercat.

Proyección del programa Contes de printemps para niños a partir de 5 años; la película irá seguida de un taller de dibujo (en forma de storyboard) con la directora de uno de los cortometrajes (Colocation sauvage), Armelle Mercat.

Vorführung des Programms Contes de printemps für Kinder ab 5 Jahren; im Anschluss an den Film findet ein Zeichenworkshop (in Form eines Storyboards) mit der Regisseurin eines der Kurzfilme (Colocation sauvage), Armelle Mercat, statt.

