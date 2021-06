Paris Le Hasard Ludique Paris TENACES #7 – Concerts improvisés Le Hasard Ludique Paris Catégorie d’évènement: Paris

TENACES #7 – Concerts improvisés Le Hasard Ludique, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 20h à 22h30

payant

TENACES : des artistes qui n’ont pas dit leur dernier mot ! Vous le savez, le contexte actuel est pas jojo pour la Culture. Tournées & concerts annulés, interdiction de danser, de communier… Les restrictions rendent quasi impossible notre travail et celui des artistes. Mais tétus·e·s que nous sommes : on lâche rien ! Notre passion reste intacte on va s’adapter ! Nous sommes allé·e·s chercher des artistes venu·e·s des 4 coins de la pop & de l’électro. Ielles sont 14 musicien·ne·s aux profils multiples à avoir répondu à l’appel et ne demandent qu’à réchauffer nos p’tits cœurs en mal de musique. Tous les vendredis soirs, 3 d’entre-elleux se rencontreront sur la scène du Hasard Ludique pour des concerts improvisés, intimistes et pleins de surprises ! LES ARTISTES TENACES DU 25/06

▪ Théodora – basse

▪ Matthieu Souchet – batterie & synthé

▪ Klaar – chant, machines & clavier Ouverture des portes 20h / fin du concert 22h30

Concerts assis, places très limitées

Port du masque obligatoire Le collectif TENACES est illustré par Camille de Cussac Concerts -> Électronique Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)

Contact :Le Hasard Ludique 0142283591 billetterie@lehasardludique.fr http://bit.ly/tenaces7 https://www.facebook.com/events/239345397955160 Concerts -> Électronique Musique

