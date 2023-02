Ten56. Glassbone + Ashen LES CUIZINES, 26 mai 2023, CHELLES.

Ten56. Glassbone + Ashen LES CUIZINES. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:15 (2023-05-26 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) & Opus Live présentent : ten56. est né à l’aube de la pandémie, au printemps 2020. Sorti de l’esprit et des tripes d’Aaron Matts (ex-Betraying the Martyrs), Quentin Godet (Kadinja), Arnaud Verrier (Uneven Structure) et Luka Garotin (Earth Trip), puis rejoints par Steeves Hostin (Betraying the Martyrs), ten56. est la voix et l’expression d’émotions brutes, puisées dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. La signature sonore du groupe illustre une lourdeur écrasante mixée à des ambiances industrielles et apocalyptiques. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve, lucide de la vie froide et périlleuse que vivent au quotidien les plus démunis de la société. Glassbone a vu le jour à Paris en 2021, évoluant dans un style chaotique et glitch. Construit à partir des cendres de plusieurs groupes et puisant dans un metalcore froid et sombre, le groupe offre un mélange métallique entre les vibrations du nu metal et les sons chaotiques du hardcore avec une touche industrielle. ASHEN, groupe de rock/metal, fondé à Paris en 2021, devient rapidement un outil cathartique, poussant à développer une identité plurielle et introspective. Le passé, les traumas et les peurs que le monde moderne provoque chez les membres du groupe sont l’essence de leur créativité. Leur musique se constitue de sonorités déchirantes et sombres, qui illustrent les souffrances du passé et les peurs du futur, façonnant les personnalités de chacun. La volonté d’ASHEN est de traiter en profondeur l’expression de sentiments intenses et intimes et d’arriver à faire se rejoindre des pôles émotionnels opposés.

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

