TEN56 + ARGUE(RELEASE PARTY) +ASHEN HYDROPHONE, 11 février 2023, LORIENT.

TEN56 + ARGUE(RELEASE PARTY) +ASHEN HYDROPHONE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 10.8 à 10.8 euros.

Ten56 Ten56 est arrivé en 2021 sans que personne ne s’y attende. Leur premier single ‘‘Diazepam’’ a mis les fans de hardcore et de metalcore sur la même longueur d’ondes. Après la sortie de leur premier EP Downer Part.1 [25.11.2021], les parisiens se font fait remarquer avec des shows aux côtés de Landmvrks et Resolve. Le réputé magazine américain Kerrang sera élogieux avec Ten56 dans un article sobrement intitulé : Comment la scène metalcore française est devenue une force avec laquelle il faut compter Ten56, c’est un mélange de metalcore et de brutalité sans précédent, un déchainement de violence pour mieux exprimer les maux qui nous touche. Les musiciens n’ont plus rien à prouver tant leurs parcours est semé de réussite. Leur nouvel EP Downer Part.2 sera disponible dès le 13 janvier 2023. Il ne vous reste plus qu’à les découvrir sur scène… Argue Formé en 2012 a Lorient, Argue [prononcé argüe] développe son univers musical à la croisée du deathcore, du death metal mélodique et du metalcore. Argue prend toute son ampleur en live et après quelques prestations remarquées, le groupe vient de sortir son 2ème album « Oscillate » ce 25 novembre 2022. A propos de ce deuxième album … la thématique d’« Oscillate » aborde la contradiction qui peut résider en chacun de nous a travers nos paroles et nos actes. les textes de l’album convergent vers ces dérives où les protagonistes doivent faire face a leur hypocrisie, leur doutes, leurs angoisses. le clip du titre « Ephemeral Paths Divider » illustre ceci par le questionnement du protagoniste sur l’incidence de regretter ou d’espérer pour au final prendre conscience du moment présent. Ashen ASHEN est un groupe de rock/metal, né à Paris en 2021. Peu de temps après sa création, le projet devient rapidement un outil cathartique, poussant à développer une identité plurielle et introspective. Le passé, les traumas et les peurs que le monde moderne provoque chez les membres du groupe sont l’essence de leur créativité. Leur musique se constitue de sonorités déchirantes et sombres, qui illustrent les souffrances du passé et les peurs du futur, façonnant les personnalités de chacun. Cette identité sonore est utilisée comme un terreau venant sublimer les instants où l’on se libère de nos maux. ASHEN se réalise dans l’expression de ces deux mondes créant des contrastes à chaque nouveau chapitre. ASHEN développe chacune de ses créations, tant musicales que visuelles, à travers différents personnages, inspirés de l’expérience personnelle de chacun de ses membres. La volonté du groupe est de traiter en profondeur l’expression de sentiments intenses et intimes et d’arriver à faire se rejoindre des pôles émotionnels opposés.

HYDROPHONE LORIENT 11 RUE HONORE D’ESTIENNE D’ORVES Morbihan

