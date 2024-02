TEN YEARS AFTER ATABAL Biarritz, jeudi 14 mars 2024.

Fondé en 1966, Ten Years After est une des formations majeures du British Blues Boom des 60’s. En 1969, leur performance mémorable a été immortalisée dans le film du festival de Woodstock. Précurseur, ce coup d’éclat les a rendus mondialement célèbres. Ten Years After compte douze albums ayant atteint le Billboard 200.En recrutant le flamboyant Marcus Bonfanti, son nouveau frontman en 2014, le groupe a relevé le double défi du remplacement d’Alvin Lee mais aussi et surtout de savoir durer pour le plus grand plaisir de ses fans. Un concert de Ten Years After en 2023 est un must musical et visuel avec les succès qui ont forgé la légende : Love Like A Man , I’m goin’ Home , Good Morning Little Schoolgirl , The Hobbit , One Of These Days , Choo Choo Mama….En scène, le travail de Marcus Bonfanti (guitare/ voix) est tout bonnement époustouflant, c’est un incroyable showman ! A la basse, un maître et un vrai gentleman, Colin Hodgkinson aligne des références qui pourraient rendre jaloux : Chris Rea, Whitesnake, Jon Lord… Pour compléter le line up évidemment les deux complices et membres fondateurs Ric Lee (batterie) et Chick Churchill (claviers). Après une carrière musicale exemplaire et intense, ils savourent leur bonheur de pouvoir livrer toujours et encore : le meilleur de Ten Years After.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64