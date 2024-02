TEN YEARS AFTER 6MIC Aix En Provence, samedi 23 mars 2024.

Un concert de Ten Years After en 2024 est une expérience à vivre à 100 à l’heure, un must musicalement et visuellement avec les succès qui ont forgé la légende : Love Like A Man , Good Morning Little Schoolgirl , The Hobbit , One Of These Days , Choo Choo Mama …

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13