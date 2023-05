TempsDanse, temps fort danse gratuit dans l’espace public Place d’aligre, 2 juin 2023, Paris.

La Coopérative De Rue et De Cirque revient pour cette 7ème édition de TempsDanse, et offre aux corps en mouvement et à la danse en espace public, un espace privilégié. Des artistes qui croisent les disciplines et mélangent les genres. Danseurs.ses, chorégraphes, circassien.nes qui jouent avec le vent, le soleil, le bruit de la ville et s’approchent au plus près du public.

Cette année, PARTICIPEZ à une flashmob avec Foule-éclaire ou à un Carnaval avec Heyoka. Des tutos et ateliers sont accessibles afin de vous préparer à votre rythme et rejoindre les artistes.

Comme l’année passée, TempsDANSE s’installe 2 jours au parc de Choisy et déroule un programme à dimensions très variables. D’un solo organique en boîte de verre à une pièce à la tombée de la nuit, glissez-vous dans l’antre chaude d’une caravane, succombez à l’énergie électrisante d’un mixe techno/sévillanne, laissez votre esprit s’envoler au-delà des cercles infinies d’une transe moderne ou admirez de nouvelles sorcières. Du côté des amatrices, le collectif féminin En suspens présentera une forme publique.

Rendez-vous final le 10 juin sous les tours de la BNF pour le grand Carnaval libérateur orchestré par la Cie Pernette et une centaine d’amateurs.trices de tous âge, HEYOKA.

Liberté, curiosité et full énergie !

Vendredi 2 juin

Place d’Aligre, Paris 12



19h30. FLASHMOB Foule-éclaire 2023 / Cie Les têtes penchées et Les Carnets Bagouet

>> Pour participer ! Tutos en ligne et ateliers communs (sur inscription) mercredi 24 mai (16h/18h30) et/ou jeudi 1er juin (19h/21h) à RueWATT (18 rue Watt, Paris 13)

Samedi 3 juin

Parc de Choisy, Paris 13



17h + 18h + 19h + 20h. Cabinet de curiosité / Appach

17h30. Collectif En suspens

18h30. Yin 0 / Cie Monad

19h20. Bien parado / Collectif La Méandre

20h30. Bleu silence / Vandaval (à partir de 13 ans / attention : fermeture des portes du parc à 20h30)

Dimanche 4 juin

Parc de Choisy, Paris 13



De 13h40 à 18h50. On boira toute l’eau du ciel / La Méandre (14min)

15h. Collectif En suspens

16h. Juste avant / Cie Pernette

16h30. veStiges / Cie Furinkaï-Satchie Noro

Samedi 10 juin

Parvis de la BNF – site François Mitterrand (proche MK2), Paris 13



18h. HEYOKA / Cie Pernette

Grand carnaval musical et dansé pour danseur.ses professionnel.les et une centaine d’amateurs et d’amatrices.

>> Pour participer à la grande danse finale : Tutos en ligne et ateliers collectifs jeudi 1er et/ou vendredi 9 juin (19h/20h) à RueWATT (18 rue Watt, Paris 13)

Place d’aligre Place d’Aligre 75012 Paris

Contact : https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/TempsDanse-8 01 46 22 33 71 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque https://www.facebook.com/de.decirque

© Bien Parado / La Méandre