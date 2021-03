Temps suspendu au cloître de Tréguier, 18 juin 2021-18 juin 2021, Tréguier.

Temps suspendu au cloître de Tréguier 2021-06-18 18:30:00 – 2021-06-18 20:00:00

Tréguier 22220

Visite du cloitre et rencontre avec l’artiste Corinne Cuénot

A la tombée du jour, lorsque le bruit des pas des visiteurs se fait plus sourd, la grandeur du cloitre se révèle. Dans cet écrin dont l’histoire et l’architecture vous seront contées, rencontrez Corinne Cuénot artiste plasticienne qui à la manière d’une dentellière ou d’une couturière sculpte de somptueuses œuvres en fil de fer. Ici le temps se suspend et le silence laisse la place à l’émotion d’un moment unique.

