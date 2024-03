Temps sensible autour du spectacle « Marcher dans le Vent » La Villette (EPPGHV) Paris, mercredi 27 mars 2024.

Temps sensible autour du spectacle « Marcher dans le Vent » Temps sensible autour du spectacle « Marcher dans le vent » Mercredi 27 mars, 14h00 La Villette (EPPGHV) Gratuit sur inscription – pour les groupes venant au spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Nous vous invitons à un Temps sensible le mercredi 27 mars de 14h à 17h à Little Villette en lien avec le spectacle « Marcher dans le vent« .

Vous rencontrerez Laurent Moreau, auteur et illustrateur, et serez immergés dans l’univers artistique de la pièce. La compagnie vous transmettra les outils nécessaires à la compréhension de la création. Une expérience pratique sera proposée pour compléter cette sensibilisation.

La Villette (EPPGHV) 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France [{« link »: « https://lavillette.com/programmation/jean-philippe-naas-laurent-moreau_e1799 »}]

jeune public rencontre