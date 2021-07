Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns Temps Savoyard Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns

Temps Savoyard Samoëns, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Samoëns. Temps Savoyard 2021-07-12 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-23

Samoëns Haute-Savoie Rendez-vous chaque lundi de l’été pour mettre la culture locale à l’honneur avec des groupes de musique, des chants traditionnels et des ateliers créatifs pour un moment savoyard en votre compagnie. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Samoëns Étiquettes évènement : Autres Lieu Samoëns Adresse Ville Samoëns lieuville 46.08417#6.72445