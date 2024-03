Temps parents / enfants Airvault, mercredi 27 mars 2024.

Temps parents / enfants Airvault Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel organise des temps d’animation dédiés aux futurs parents, aux parents accompagnés de leurs jeunes enfants non scolarisés, une fois par mois au sein du Relais Petite Enfance les Temps Parents Enfants. Ce sont des moments privilégiés où deux professionnelles de l’enfance et de la famille sont là pour mettre en place des activités adaptées à vos enfants, répondre à vos questions en vous orientant vers des professionnels et bien plus… Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30, au Relais Petite Enfance à Airvault. Informations 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Activité gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27

fin : 2024-03-27

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine famille.avt@csc79.org

L’événement Temps parents / enfants Airvault a été mis à jour le 2024-02-28 par CC Airvaudais Val du Thouet