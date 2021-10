Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Allier, Bellerive-sur-Allier Temps : marionnettes poétiques Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Temps : marionnettes poétiques Bellerive-sur-Allier, 22 octobre 2021, Bellerive-sur-Allier. Temps : marionnettes poétiques 2021-10-22 – 2021-10-22 Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot

Bellerive-sur-Allier Allier Temps nous emmène dans un voyage visuel, musical et sonore au fil des saisons.



“Écouter le silence qui précède la tempête.

Être à l’affût du moindre bruissement.

Observer le temps et y voir la beauté.”



