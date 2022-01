Temps, marionnettes, jeune public Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Temps, marionnettes, jeune public Yzeure, 7 avril 2022, Yzeure.

2022-04-07 19:00:00

Yzeure Allier Yzeure Pour nos très petits dès 6 mois, venez découvrir les péripéties d’une marionnette intrépide dans sa bulle de douceur, d’ombre, de lumière et de couleurs… billetterie.culture@ville-yzeure.com +33 4 70 48 53 80 http://www.ville-yzeure.com/ Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

