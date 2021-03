Paris Centre Solidarité Angèle Mercier Paris Temps livres Centre Solidarité Angèle Mercier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Temps livres Centre Solidarité Angèle Mercier, 17 mars 2021-17 mars 2021, Paris. Temps livres

Centre Solidarité Angèle Mercier, le mercredi 17 mars à 16:00

La bibliothèque de Place des Fêtes nous a fait une sélection de livres autour de la thématique de l’égalité que nous lirons aux plus petits.

Plus d’info : 01 42 49 25 16

Lecture de livres jeunesse autour de l’égalité Centre Solidarité Angèle Mercier 133 boulevard Sérurier 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T16:00:00 2021-03-17T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Solidarité Angèle Mercier Adresse 133 boulevard Sérurier 75019 Paris Ville Paris