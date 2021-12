Temps Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 9 février 2022, Paris.

Temps

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le mercredi 9 février 2022 à 14:00

Plusieurs approches du temps se conjuguent dans la pensée médiévale, qui associe la cyclicité du temps cosmique et du temps de l’Église à la linéarité de l’historia chrétienne. Lié à la Création, le temps est sensible à l’être humain par les changements qu’il entraîne ; par opposition à l’éternité de Dieu qui contient tout ensemble, dans un présent immuable, l’avenir aussi bien que le passé. Polarisé par l’Incarnation, orienté par la perspective du salut, le temps chrétien est sous tendu par la quête du retour à l’éternité du paradis. C’est en multipliant les points de vue que la rubrique appréhende ce que les images traduisent de a compréhension médiévale du temps : gouvernant l’expérience des individus comme celle de la communauté, le temps est aussi l’une des manifestations de l’ordre divin et de sa traduction dans les rythmes de la nature. **Intervenants** Nicolas Varaine (INHA) et l’équipe OMCI en dialogue avec François Hartog (EHESS) ____ **À propos de ce séminaire** L’OMCI se propose comme une encyclopédie visuelle du christianisme médiéval. Programme de recherche phare du domaine Histoire de l’art du IVe au XVe siècle, elle pose comme principe que l’essentiel du contenu énonciatif d’un grand nombre d’images du Moyen Âge ne relève pas seulement du contingent de l’histoire, mais d’un christianisme comme système de pensée et comme représentation d’un monde régi par des lois. C’est cette ontologie du christianisme, directement ou implicitement convoquée dans le discours visuel des images religieuses et scientifiques, que le programme contribue à mettre en lumière. Pour ce faire, il définit de grands axes conceptuels (rubriques) ainsi qu’un lexique contrôlé (thématiques iconographiques) dans le site web où ses résultats sont publiés (omci.inha.fr) ; et il y analyse un noyau documentaire exemplaire de l’ensemble des représentations figurées par lesquelles se construit, s’exprime et se partage l’expérience médiévale du religieux. Pour accompagner ce changement de paradigme en iconographie médiévale, le domaine Histoire de l’art du ive au XVe siècle organise un séminaire mensuel qui traitera de rubriques en cours d’écriture. Les membres de l’équipe viendront présenter les enjeux et le développement de la rubrique choisie pour la session ; puis, sur la base de la réflexion théorique et des études d’images, une discussion s’engagera avec un chercheur répondant, spécialiste du sujet, ainsi qu’avec le public intéressé. **Comité scientifique** Mathieu Beaud (INHA) et Isabelle Marchesin (INHA) **Domaine de recherche** Histoire de l’art du IVe au XVe siècle

Institut national d'histoire de l'art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris



