Temps fort théâtre Théâtre Saint-Louis Pau, vendredi 24 mai 2024.

Temps fort théâtre Théâtre Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Le département Théâtre du Conservatoire ouvre ses portes.

Divers spectacles sont proposés mettant en valeur le travail des élèves en Cycle 1, 2, 3 et cursus DET (Diplôme d’Etudes Théâtrales): training, lectures, projets collectifs, mais aussi projets personnels mêlant le théâtre et la danse.

Encadrés par leurs professeurs Pascale Calvet, Charlotte Gutierrez et Richard Galbe-Delord, ils ont traversé des textes issus du répertoire et découvert des écritures ancrées dans le monde d’aujourd’hui. Ils ont aussi rencontré des auteurs et se sont aguerris au cours de stages intensifs.

Ces journées sont l’occasion de découvrir ces jeunes gens passionnés et mus par le commun désir de jouer. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Théâtre Saint-Louis 3 Rue Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Temps fort théâtre Pau a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Pau