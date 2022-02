TEMPS FORT TANGO Le Mans, 19 février 2022, Le Mans.

Le Mans Sarthe

EUR 8 12 El Tango Club est un quartet typique de tango argentin. Ses musiciens, dont la virtuosité et l’authenticité ne sont plus à prouver, proposent un répertoire dans les différents styles d’orchestres traditionnels des années 40 et 50 tels que D’Arienzo, De Angelis, Tanturi, Di Sarli, etc, au travers de tangos, valses, milongas ainsi que des arrangements originaux. Leur but est de conserver la tradition des orchestres en live.

Le groupe est formé de Claudio Nervi au piano, Hubert Plessis au bandonéon, Pauline Henric au violon, Gonzalo Bongiovanni à la contrebasse et Maria Belén Giachello au chant.

avec El Tango Club et les Maestros Rodrigo RUFINO et Gisela PASSI

