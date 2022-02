Temps fort SECD à la Maison de Quartier des Dervallières maison de quartier des Dervallières Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

### Le samedi 26 mars, la Ligue de l’enseignement-FAL44 propose une journée thématique « Jeunesses et discriminations » dans le cadre du temps fort des SECD 2022 avec la Maison de Quartier ACCOORD des Dervallières. **Au programme:** **Temps jeunesses Cap’ sur l’égalité** Ouvert à un public jeune, ce temps permettra de valoriser les participations au concours Cap’ sur l’égalité et facilitera les échanges et l’expression des jeunes sur les discriminations. **Ecoute publique du podcast citoyen « TMTC »** Ouvert au public, ce temps permettra la valorisation d’une action des jeunesses autour de la thématique de l’engagement. Anja et Jérémy, volontaires en service civique, viennent présenter leur travail à travers le podcast TMTC, et faire remonter les paroles de citoyen.ne dans le cadre d’un projet de lutte contre le risque de rupture démocratique. Retrouvez aussi les cartes postales Agir en citoyen.ne. **18h – Spectacle « Le droit d’exister » de la Compagnie l’Ombelle.** Chaque année, la Ligue de l’enseignement-FAL44 et la Maison de Quartier ACCOORD des Dervallières proposent un temps fort sur une semaine. Retrouvez ici la programmation de la journée du 26 mars. maison de quartier des Dervallières 5 Rue Auguste Renoir, 44100 Nantes Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique

