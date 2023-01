Temps fort – Métiers de la Culture Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Dans le cadre de la deuxième édition » Temps fort – Métiers de la Culture » lancée par le dispositif » Pass Culture « , le service des Archives de la Ville de Dijon organise des « Rencontres-Métiers » pour les jeunes de 15 à 18 ans : Vous souhaitez tout savoir sur les métiers d’archiviste et de médiation ? Vous vous demandez à quoi servent des Archives et ce qu’on peut y trouver ? Deux professionnels de la culture, un archiviste et une chargée de valorisation culturelle vous proposent justement de vous accompagner et de vous expliquer en quoi consistent leurs métiers. Que vous soyez amateur de patrimoine, friand d’anecdotes historiques, avide de découvrir des documents uniques ou juste simple curieux, cette rencontre est faite pour vous. Inscription par l’intermédiaire du Pass culture » offres individuelles » ou au 03.80.74.53.82. archives-municipales@ville-dijon.fr +33 3 80 74 53 82 https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Archives-municipales/Decouvrir-les-archives Archives de la Ville de Dijon – Salle de lecture 91 Rue de la Liberté Dijon

