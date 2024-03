Temps fort Médias : émission de radio La Grand-Plage # 2 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, vendredi 15 mars 2024.

Temps fort Médias : émission de radio La Grand-Plage # 2 Radio Vendredi 15 mars, 18h00 Médiathèque La Grand-Plage Entrée libre, gratuit

Fin : 2024-03-15T18:00:00+01:00 – 2024-03-15T19:00:00+01:00

Le plateau de Radio Boomerang revient à La criée pour l’enregistrement de notre 2e émission de Radio.

Les participants de l’atelier et les bibliothécaires, accompagnés par Many Yem et Quentin Obarowski, vous ont concocté une émission sur le thème du récit et de l’écrit.

Découvrez des correspondances amoureuses et familiales issues des collections de documents privés conservés aux Archives et au Patrimoine, des lectures, des portraits et des surprises !

Retrouvez le podcast de notre première émission sur le site de Radio Boomerang.

