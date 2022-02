Temps Fort Langue Française -« Dis-moi 10 mots » – Atelier d’écriture Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Temps Fort Langue Française -« Dis-moi 10 mots » – Atelier d’écriture Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 23 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

Dans le cadre de « Dis-moi 10 mots », opération annuelle de sensibilisation à la langue française pour laquelle le réseau propose chaque année un temps fort, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous invite à un atelier d’écriture de scénario. Cet atelier n’a pas vocation professionnelle mais plutôt à faire découvrir au grand public, de façon ludique, les codes de l’écriture scénaristique, pour que chacun se les approprie en écrivant une scène dialoguée contenant les dix mots à partir d’une image proposée parmi une sélection. Les dix mots sélectionnés cette année : décalé, ébaubi, médusé, saperlipopette, farcer, kaï, divulgâcher, tintamarre, époustouflant, pince-moi. Laissez-vous surprendre par la langue française ! Sur réservation – Mercredi 23 mars de 14h00 à 16h00 à la bibliothèque du cinéma François Truffaut. Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4, rue du cinéma Paris 75001 Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-truffaut-3371 https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema Atelier;Cinéma

Date complète :

2022-03-23T14:00:00+01:00_2022-03-23T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque du cinéma François Truffaut Adresse 4, rue du cinéma Ville Paris lieuville Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Departement Paris

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

