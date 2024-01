Temps fort Jeune public aux vacances d’hiver Saint-Cannat, mardi 27 février 2024.

Temps fort Jeune public aux vacances d’hiver Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Des spectacles gratuits offerts par la Municipalité à tous les enfants, et leurs parents !

// Au programme //



● Le 27 février à 10h30 Bibliothèque Edmonde Charles-Roux L’oiseau griffon

Théâtre Conte

Dans le pays, tout le monde connaît Jeannot le Bêta. Quand il a enfin apporté la pomme qui a guéri la princesse, comme son père était heureux de voir sa fille revenir à la vie ! Mais si vous croyez que le roi, alors qu’il l’avait promis, va la donner en mariage à un Jeannot le Bêta, vous vous trompez. Il lui demandera d’accomplir trois épreuves. Dont la dernière, la plus redoutable ramener une plume de la queue de l’Oiseau griffon. Mais si vous croyez que cela a fait peur à notre si amoureux, si gentil, mais pas si simplet Jeannot le bêta, vous vous trompez encore… C’est un conte des Grimm !

Conteuse Jeannie Lefèbvre / Dès 7 ans. Durée 50′



● Le 28 février à 15h30 Salle Yves Montand Voyage au-delà des mers

Conte musical

Paloma et sa grande sœur Alma vivent au Brésil, dans une réserve naturelle, où sont sauvés un grand nombre d’animaux marins. Un jour, lors de leur balade quotidienne le long de la plage, Paloma entend un drôle de bruit… Alma nous raconte alors l’histoire d’une belle amitié entre Paloma et son ami des mers, appelé Voyage. Ce spectacle souhaite sensibiliser les enfants à l’écologie, le respect de la Terre et des Océans, à travers une histoire d’empathie et d’amitié.

Voix, guitare, clavier Julie Meola

Voix, clavier, machines Armelle de Tugny

Dès 6 ans. Durée 45′



● Le 29 février à 15h30 Salle Yves Montand Le magicien des couleurs

Spectacle Conte

Au commencement du monde, les couleurs n’existaient pas. Presque tout était gris et ce qui n’était pas gris était noir. Pour se changer les idées, un magicien étrange descend chaque jour dans sa cave pour faire des expériences magiques. Un jour, en mélangeant un peu de ceci avec un rien de cela il invente, par hasard, la couleur… Un spectacle sur la naissance de la couleur, pour une comédienne et deux rétroprojecteurs. Filtres colorés, ombres chinoises et matières translucides nous embarquent pour (re)découvrir avec émerveillement ce conte célèbre. D’après l’œuvre d’Arnold Lobel

Comédienne Anouck Couvrat

Scénographe Sonia Mikowsky

Les Mille Tours Cie. .

Bibliothèque Municipale / Salle Yves Montand

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27

fin : 2024-02-29



