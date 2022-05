Temps fort itinérant Marionnettes – Princes & Princesses Plainoiseau, 18 mai 2022, Plainoiseau.

6 11 EUR À la découverte du théatre d’ombres… 14H-17H : Atelier parents/enfants pour découvrir et expérimenter le théâtre d’ombres animé par Aurélie Jacquenod. nDans le film d’animation Princes et Princesses Michel Ocelot s’inspire de contes issus de différentes cultures et d’oeuvres d’art. Il présente au public ses sources d’inspiration en prologue de chaque conte. A notre tour de nous en emparer pour créer notre petit théâtre d’ombres et de papier ! Avec Aurélie, nous allons plonger dans les légendes du moyen-âge et découvrir la figure du dragon. Nous allons dessiner à l’encre de chine, découper, perforer, articuler, bruiter, éclairer… bref, donner vie à nos personnages et à leur histoire ! 17H-17H30 : Petite restitution d’atelier. Spectateurs et spectatrices bienvenu.e.s ! 17H30-18H40 : Projection du film Princes & Princesses de Michel Ocelot. Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils inventent et se déguisent puis vivent des histoires dont ils sont les héros. Naissent alors sous nos yeux six contes de théâtre d’ombres pour émerveiller les petits ncomme les plus grands. À partir de 7 ans, enfants & ados bienvenus seuls à partir de 10 ans. nSi possible, venez avec votre paire de ciseaux, une lampe de poche et des vêtements sombres. nGoûter offert. nAtelier : inscription obligatoire

