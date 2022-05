Temps fort itinérant Marionnettes – L’appel sauvage Bletterans, 28 mai 2022, Bletterans.

Temps fort itinérant Marionnettes – L’appel sauvage Bletterans

2022-05-28 21:30:00 – 2022-05-28 23:00:00

Bletterans Jura Bletterans

EUR Théâtre d’ombres sauvages à la belle étoile – Collectif Projet D Prenez place sous la lune, face à l’écran géant, du côté des marionnettistes et des effigies. Assis.e.s en meute serrée, vous retrouverez l’ambiance poétique et enveloppante des lectures de contes ancestraux au coin du feu des cavernes. Ici, on écoute des extraits de L’appel sauvage de Jack London et on observe les aventures d’ombres animales, chiens de traîneau, loups rôdeurs, buffles rustiques et cerfs farouches évoluant dans un monde instinctif, fait d’odeurs primitives des temps anciens… Tout commence par le récit du retour d’un chien à la vie sauvage, dans le rude contexte de la ruée vers l’or en Alaska à la fin du XIX° siècle. Petit à petit, comédiens et comédiennes sont transformé.e.s par la force évocatrice du récit et se font interprètes de leur propre part sauvage»… Mais qui est véritablement le sauvage ? Qui sommes-nous, humains, nindividus, occidentaux, pour affirmer que notre lecture du monde est la bonne, la seule, la juste ? Autant de questions soulevées par ce spectacle qui nous amène à réfléchir sur nos racines, sur ce que nous sommes et là où nous en sommes au XXI° siècle ; et surtout, sur ce que nous pouvons aujourd’hui proposer au sein même de cette société. En cas de pluie, repli au marché couvert nSpectacle tout public – Prix libre nLe Collectif Projet D sera en résidence de reprise au marché couvert de Bletterans, du 26 au 28 mai.

