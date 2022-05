Temps fort itinérant Marionnettes – Disparition Arlay, 13 mai 2022, Arlay.

2022-05-13 – 2022-05-13

Dans l’espace du doute, la marionnette essaie, oscille entre la vie et la mort, cherche sa place, son corps, elle est là, absente à elle-même et pourtant attentive aux détails. Avec beaucoup de tendresse ce spectacle met la mort au centre du plateau. Trois personnages se succèdent avec la même difficulté : laisser partir. Parler de la mort pour parler de ce

mouvement intime et puissant qu’est la vie.

Accompagné et coproduit par le Colombier des Arts depuis 2019, le spectacle « Disparition » voit enfin le jour. Quelle émotion !

Après avoir découvert une étape de travail et rencontré l’équipe artistique du spectacle en mai dernier, les enfants de l’école d’Arlay s’apprêtent à découvrir la version finale du spectacle. De quoi se rappellent-ils ? Qu’est-ce qui a bougé ?

Finalement, comment ça se construit et comment ça vit un spectacle ?

Tout public à partir de 8 ans

Le Kiosk Théâtre sera en résidence du 9 au 14 mai à Arlay

Arlay

