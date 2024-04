Temps fort gratuit « Plein les yeux » Musée de Normandie et Musée des Beaux-Arts Caen, samedi 6 avril 2024.

Temps fort gratuit « Plein les yeux » Musée de Normandie et Musée des Beaux-Arts Caen Calvados

Samedi

Le temps d’un week-end, expérimentez gratuitement la diversité des propositions familiales déclinées toute l’année par le Musée de Normandie et le musée des Beaux-Arts.Samedi 6 avril 11 h 13 h | Vernissage des expositions Normandie Impressionniste au musée des Beaux-Arts. Buffet sucré dédié aux enfants et ateliers ouverts dès 3 ans.

Après le déjeuner, choisissez votre visite 14 h 30 | visite enquête « on a volé l’éventail » au Musée de Normandie (à partir de 7 ans)15 h 30 | visite animée « Dans la valise de Gus’ et Bobinette au Musée de Normandie (3-7 ans)16 h | visite animée de l’exposition « Le spectacle de la marchandise » au musée des Beaux-Arts (à partir de 7 ans)Dimanche 7 avril

Les petits (3 7 ans) 11 h 15 | Petit théâtre d’ombre au musée des Beaux-Arts12 h 15 | Dès 6 ans, savourez un Bain de gong au musée des Beaux-Arts15 h 30 | Visite animée « Dans la valise de Gus’ et Bobinette » au Musée de Normandie

Les + de 7 ans 14 h 30 | Visite-enquête « on a volé l’enquête » au Musée de Normandie

Activités sur réservation (mdn-reservation@caen.fr)

Livret-jeu gratuit « À la découverte du Musée de Normandie » disponible sur simple demande à l’accueil du musée toute la journée (5-13 ans).

Musée de Normandie et Musée des Beaux-Arts Château

Caen 14000 Calvados Normandie mdn@caen.fr

