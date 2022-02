Temps fort Echomobile [Festival ECHO] Ancien hôpital, 11 juin 2022, Le Loroux-Bottereau.

Date spéciale pour le lancement du parcours de jeu de piste Echomobile ! Retrouvez la branche du projet “hors les murs”, qui relie 11 fresques réparties dans toutes les communes de la Communauté de Communes Sèvre et Loire : **- Exposition à ciel ouvert et visites guidées**: Parcours d’une vingtaine de fresques, graff et peinture à découvrir dans tout le site de l’ancien hôpital. **- Des animations diverses**: Découvrez la méthode de brassage de la bière, initiez vous au graff, comprenez le fonctionnement d’un soundsystem avec l’association Anima’Sound **- Des concerts**: _L’Ensemble National de Reggae, le Chapus_ **- Une boutique artistique:** Repartez avec une oeuvre d’art **- Restauration et bar:** Dégustez des produits locaux ! Plus d’informations à venir sur [[lefestivalecho.com](lefestivalecho.com)](lefestivalecho.com) et [l’Agenda Culturel de la CCSL](https://interco.cc-sevreloire.fr/agir/culture/)

Ancien hôpital 1, Rue des Nonnains, Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T00:00:00 2022-06-12T02:00:00