.Tout public. gratuit Dans la limite des places disponibles Les ensembles européens vous invitent à vivre une journée exceptionnelle autour du jazz en grand à la Médiathèque Musicale de Paris, à l’occasion du temps fort de la Rentrée Grands Formats, le 15 décembre 2023 ! MASTERCLASS A LA MMP | de 14h à 17h | De 14h à 17h, le CRR de Paris s’associe à Grands Formats pour

organiser une masterclass réservée à ses élèves animée par

deux chefs d’orchestres invités : Daahoud Salim du Clasijazz Big

Band et Piero Bittolo Bon du Tower

Jazz Composers Orchestra. JAM SESSION DANS LES LOCAUX DU CRR | de 17h à 18h30 | De 17h à 18h30, le Jazz Station

Big Band (BE) invite des musiciens du Clasijazz Big Band (ES) et

du Tower Jazz Composers Orchestra (IT) pour une jam session. Un

moment convivial unique pour partager la passion de la musique en grande

formation, entre amateur·e·s, étudiant·e·s ou professionnel·le·s de la

musique. La jam session aura lieu dans les locaux du CRR, à deux pas de la Médiathèque musicale de Paris. CONCERT INEDIT A LA MMP | de 20h30 à 22h | Enfin, à partir de 20h30, les ensembles belge, espagnol et

italien s’associent pour un concert inédit ! Le Jazz

Station Big Band, sous la direction de Stéphane Mercier, accueillera les deux

autres leaders : Daahoud Salim et Piero Bittolo Bon. Les trois chefs

d’orchestres dirigeront un programme mélangeant les compositions et

arrangements originaux des trois pays. Viendront prêter main forte les solistes

suivants : le saxophoniste italien Filippo Orefice ainsi que le

trompettiste espagnol Julian Sanchez. Un très beau concert en perspective ! Retrouvez le programme complet de la Rentrée Grands Formats sur https://www.grandsformats.com/rentree-grands-formats-2023/ Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, département jazz et musiques improvisées, site Jean-jacques Rousseau 53 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris Contact : https://www.grandsformats.com/rentree-grands-formats-2023/ +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

