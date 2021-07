Vanosc Vanosc Ardèche, Vanosc Temps fort de la Putain d’usine « fan club tour » Vanosc Vanosc Catégories d’évènement: Ardèche

Temps fort de la Putain d’usine « fan club tour » Vanosc, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Vanosc. Temps fort de la Putain d’usine « fan club tour » 2021-07-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-18 18:30:00 18:30:00 lieu dit la rivière Coordonnées GPS : 45°13’33.9″N 4°32’03.8″E

Vanosc Ardêche Vanosc « fan club tour » duo clownesque fantaisiste et décalé de la compagnie d’à côté, spectacle familial (dés 10 ans), dynamique, haut en couleurs . +33 4 75 34 08 17 https://manufacturedart.wordpress.com/ dernière mise à jour : 2021-07-09 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air

