TEMPS FORT DANSE « RITES » + « LES BEAUX RESTES » Craon, dimanche 18 février 2024.

Dimanche 18 février, nous mettrons la danse à l’honneur avec un temps fort inédit qui fera la part belle à la découverte et aux traditions !

Au programme (entre autres surprises) une création participative orchestrée par le chorégraphe Denis Plassard et la compagnie Propos, un spectacle ludique et original proposé par la compagnie Face-B et une (re)découverte des danses traditionnelles mayennaises avec les Nociers d’Athée.

PARTICIPEZ AU TEMPS FORT avec la Compagnie Propos !

Samedi 17 février, Denis Plassard animera un temps d’atelier de 2h pour préparer la version participative du spectacle Rites. Cette création collective est ouverte à tous sans aucun prérequis particulier. Une simple participation de 5€ vous sera demandée pour prendre part au projet.

Inscrivez-vous à l’adresse culture@paysdecraon.fr ou par téléphone au 02 43 09 19 89. EUR.

