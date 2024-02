Temps fort Atelier-Galerie Bleu Lille, samedi 10 février 2024.

Temps fort Ateliers d’explorations et d’expérimentations autour de La Trace Samedi 10 février, 15h00 Atelier-Galerie Bleu Entrée libre

Début : 2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00

Temps fort

Ateliers d’explorations et d’expérimentations autour de La Trace

« Laisser une trace », « tracer son chemin », « suivre à la trace »… autant d’expressions sur lesquelles nous vous proposons de nous arrêter quelques heures ce samedi 10 février.

Vous pourrez questionner La Trace en photo, gravure, dessin mais aussi en papotant les pieds dans le sable!

Une journée festive à partager en famille, entre voisin(e)s ou entre ami(e)s.

Atelier-Galerie Bleu 26, rue Georges Clémenceau Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 09.83.86.16.75 https://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu agb@avenir-enfance.org Atelier-Galerie Bleu, lien d'explorations, d'expérimentations et de rencontres artistiques gratuité

