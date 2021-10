Temps festif “Fête de Noël des Pins” Haguenau, 17 décembre 2021, Haguenau.

Temps festif “Fête de Noël des Pins” 2021-12-17 17:00:00 – 2021-12-17 21:00:00

Haguenau Bas-Rhin

L’Antenne les Pins vous invite à sa fête de Noël. Retrouvez animations, activités de loisirs, photo avec le père Noël et son elfe et à 20h spectacle “Frénésie au Labo” mêlant magie, humour et vulgarisation scientifique.

+33 3 88 06 91 14

