Temps festif avec les familles Maisons de la jeunesse et des associations Val-de-Reuil, jeudi 21 mars 2024.

Temps festif avec les familles à la MJA, de 17h à 19h.

En présence des 5 structures Petite Enfance de la ville et de leurs partenaires Petite Enfance de la ville : médiathèque, ludothèque, les ETAPS et TPS. Jeudi 21 mars, 17h00 Maisons de la jeunesse et des associations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T17:00:00+01:00 – 2024-03-21T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T17:00:00+01:00 – 2024-03-21T19:00:00+01:00

Elle réunira les 5 structures de la ville, qui proposeront des univers différents aux couleurs des 5 continents, avec des ateliers parents-enfants, à la MJA, de 17h à 19h.

En présence cette année des partenaires Petite Enfance de la ville : médiathèque, ludothèque, les ETAPS et TPS.

Maisons de la jeunesse et des associations val de reuil Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie