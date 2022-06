Temps d’M, 14 septembre 2022, .

2022-09-14 – 2022-09-18

M comme… Marionnette bien sûr ! M comme Mondial« Temps d’M » succède au « J-365 ». L’évènement inter-festival a bien grandi. 10 pays seront représentés parmi les 15 équipes artistiques accueillies. M comme Majeur19 spectacles pour 72 représentations, « Temps d’M » fait partie des évènements incontournables à Charleville-Mézières, Capitale Mondiale de la Marionnette. Avec « Temps d’M », les Petits Comédiens de Chiffons, organisateurs du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (FMTM), poursuivent l’esprit du « J-365 » en proposant au public un temps fort « marionnettes » les années inter-festival. Combinés, le FMTM et ce temps artistique forment un tandem, au service d’un art et des artistes qui investissent la ville chaque année. M comme Mosaïque« Temps d’M » propose toute une Mosaïque de nouveautés avec – en plus des 45 représentations en salle – une vingtaine de représentations en espace public (Place Ducale, marchés de Mézières et de Charleville, PNR-Lac des Vieilles Forges), 6 à domicile et 2 « Barionnettes » au Vert Bock et au Banana Joe ; l’occasion de découvrir le travail d’artistes à la pointe de la création mondiale et nationale. Une exposition du Musée de l’Ardenne, 3 ateliers pour les familles et 3 rencontres pour les professionnels sont également organisés pendant ces 5 jours. Nouveauté 2022, des « hybridités » rendront compte de 10 jours de recherche offerts à des artistes marionnettistes pour expérimenter avec des artistes d’autres disciplines. Objectifs : stimuler la création et favoriser les coopérations pluridisciplinaires !M comme MutualisationDans la continuité des partenariats menés en 2021 par les Petits Comédiens de Chiffons, on peut noter la coopération menée en 2022 avec la Passerelle, salle de spectacle du Centre Social et Culturel André Dhôtel de Charleville-Mézières, en plus des fidèles partenaires du FMTM et de « Temps d’M » : la Médiathèque Voyelles, Le Forum, le Théâtre de Charleville-Mézières (TCM), la Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) Ma Bohème, le Centre Culturel de Nouzonville, la MJC Calonne de Sedan, le Parc Naturel Régional, l’ESNAM et le Musée de l’Ardenne. Et aussi M comme Mouvement, Manipulation, Matière, Merveilleux, Magique !… Programme complet et ouverture des réservations : 22 juin 2022.

