Hrault Organisé par l’association » Temps d’Expo » avec le soutien de partenaires privés et publics, il offre une large liberté créative aux 24 artistes et 3 collectifs qui exposeront 400 photos. Pendant le festival et en partenariat avec le cinéma municipal de Pézenas Le Molière, l’association organise la projection de films en rapport avec la photographie. Ces projections peuvent être accompagnées de temps de présentation de l’œuvre et de discussions.

Les ruelles, les cours intérieures, les hôtels particuliers – tels des écrins – s’ouvrent ainsi au public pour valoriser l’art photographique. Le visiteur, amateur ou passionné, est convié à une flânerie rêveuse a la découverte du patrimoine de Pézenas et pour y rencontrer des regards d’artistes.

Une occasion pour découvrir ou redécouvrir le magnifique centre historique de Pézenas ! #TEMPSFORT Pézenas accueille cet automne la deuxième édition du Festival « Temps d’Expo » dans sa programmation culturelle, du vendredi 28 octobre au mardi 8 novembre .

400 photos exposées dans les magnifiques hôtels particuliers, les cours intérieures et les espace publics préservés de Pézenas. Projections de films autour du thème de la photographie.

Une belle opportunité pour redécouvrir Pézenas ! contact@tempsdexpo.com +33 6 48 16 93 06 https://tempsdexpo.com/ Pézenas

