Temps d’éveil pour les tout-petits aux Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, dimanche 17 mars 2024.

Temps d’éveil pour les tout-petits aux Tanneries Temps d’éveil pour les tout-petits aux Tanneries Dimanche 17 mars, 16h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, notre médiateur-plasticien accueille les tout-petits et leurs familles autour d’un atelier aux saveurs sucrées, en lien avec l’exposition Toucher de Bouche de Benjamin Mouly. Travaillant avec et sur le sucre – en tant que sujet et matière principale de son œuvre – Benjamin Mouly nous plonge dans un univers fantastique et savoureux, peuplé de sculptures et d’images sucrées. Aux côtés d’un médiateur-plasticien et après un moment convivial autour d’un goûter, découvrez ce monde enchanté et partez à la rencontre de cette matière sucre.

Atelier gratuit sur réservation, limité à 15 participants.

Pour les enfants de 16 mois jusqu’à 3 ans.

Les enfants doivent être accompagnés.

Renseignements et réservation : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50.

Visuel 8: Visuel d’atelier / Courtesy des Tanneries – CACIN, Amilly

Date et heures : Dimanche 17 mars de 16h à 17h.

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr

