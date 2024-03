Temps d’éveil pour les tous petits Amilly, dimanche 17 mars 2024.

Les Tanneries organisent un temps d’éveil pour les tous petits à l’occasion de la Semaine nationale de la Petite Enfance.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, notre médiateur-plasticien accueille les tout-petits et leurs familles autour d’un atelier aux saveurs sucrées, en lien avec l’exposition Toucher de Bouche de Benjamin Mouly. Travaillant avec et sur le sucre en tant que sujet et matière principale de son œuvre Benjamin Mouly nous plonge dans un univers fantastique et savoureux, peuplé de sculptures et d’images sucrées. Aux côtés d’un médiateur-plasticien et après un moment convivial autour d’un goûter, découvrez ce monde enchanté et partez à la rencontre de cette matière sucre. De 16 mois à 3 ans. .

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

