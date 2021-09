Nerbis Nerbis Landes, Nerbis Temps des vendanges : marche gourmande et visite de ferme Nerbis Nerbis Catégories d’évènement: Landes

Nerbis

Temps des vendanges : marche gourmande et visite de ferme Nerbis, 21 septembre 2021, Nerbis. Temps des vendanges : marche gourmande et visite de ferme 2021-09-21 09:30:00 – 2021-09-21 12:00:00 Ferme Larrey 335 route de Larrey

Nerbis Landes Nerbis À travers une marche dans les vignes, venez admirer les paysages de Chalosse et déguster les produits de la ferme (vin et canard). À travers une marche dans les vignes, venez admirer les paysages de Chalosse et déguster les produits de la ferme (vin et canard). +33 7 70 01 68 52 À travers une marche dans les vignes, venez admirer les paysages de Chalosse et déguster les produits de la ferme (vin et canard). Famille Forsanx dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Nerbis Autres Lieu Nerbis Adresse Ferme Larrey 335 route de Larrey Ville Nerbis lieuville 43.74869#-0.71593