Temps des plantes, temps des hommes

2022-05-22 – 2022-05-22 Les sociétés calquent leurs activités sur le rythme de la végétation. Fleurissements qui annoncent l’arrivée du coucou ou de la fin des gelées, végétaux aux vertus protectrices du mois de mai. Quel sens est donné à ces plantes qui marquent le temps ? herborescence@live.fr +33 2 96 45 70 74 http://www.herborescence.fr/ethnobotanique/publications/ Les sociétés calquent leurs activités sur le rythme de la végétation. Fleurissements qui annoncent l’arrivée du coucou ou de la fin des gelées, végétaux aux vertus protectrices du mois de mai. Quel sens est donné à ces plantes qui marquent le temps ? dernière mise à jour : 2022-04-21 par

