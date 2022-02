TEMPS DES ORCHESTRES Cers Cers Catégories d’évènement: Cers

Hérault

TEMPS DES ORCHESTRES Cers, 13 juin 2022, Cers. TEMPS DES ORCHESTRES Cers

2022-06-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-15

Cers Hérault Cers Le Conservatoire Béziers Méditerranée vous propose 2 sessions en 3 sets gagnants du Temps des Orchestres!

Après deux années de mutisme, les ensembles musicaux, les orchestres à cordes, les orchestres d’Harmonie et le Big Band sont impatients de vous charmer, vous enchanter et vous séduire avec les sons mélodieux des cordes, brillants des cuivres ou irrésistibles des bois. Entrée libre – Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Béziers Méditerranée. Le Conservatoire Béziers Méditerranée vous propose 2 sessions en 3 sets gagnants du Temps des Orchestres!

Après deux années de mutisme, les ensembles musicaux, les orchestres à cordes, les orchestres d’Harmonie et le Big Band sont impatients de vous charmer avec les sons mélodieux des cordes, brillants des cuivres ou irrésistibles des bois. Entrée libre – Réservation obligatoire +33 4 99 41 36 36 Le Conservatoire Béziers Méditerranée vous propose 2 sessions en 3 sets gagnants du Temps des Orchestres!

Après deux années de mutisme, les ensembles musicaux, les orchestres à cordes, les orchestres d’Harmonie et le Big Band sont impatients de vous charmer, vous enchanter et vous séduire avec les sons mélodieux des cordes, brillants des cuivres ou irrésistibles des bois. Entrée libre – Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Béziers Méditerranée. Conservatoire BM

Cers

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cers, Hérault Autres Lieu Cers Adresse Ville Cers lieuville Cers Departement Hérault

Cers Cers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cers/

TEMPS DES ORCHESTRES Cers 2022-06-13 was last modified: by TEMPS DES ORCHESTRES Cers Cers 13 juin 2022 Cers Hérault

Cers Hérault