**Tuteurs, vous vous retrouvez parfois isolés face aux difficultés d’exercice du mandat judiciaire qui vous est confié. Le service ISTF de l’Udaf du Doubs vous propose une rencontre le 31 mars prochain.** Ces rencontres gratuites sont animées par un psychologue ayant une expérience éclairée dans le domaine de la protection juridique des majeurs, et par un mandataire de notre service ISTF. Un engagement de tous les participants permet de vous garantir des échanges bienveillants et confidentiels.

Hotel Ibis 22 Bis rue de Trey – 25000 Besançon

2021-03-31T09:00:00 2021-03-31T12:00:00;2021-03-31T14:00:00 2021-03-31T17:00:00

