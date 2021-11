Paris Église Saint Ignace Paris Temps d’échanges autour du rapport de la CIASE Église Saint Ignace Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint Ignace, le mardi 30 novembre à 20:00

Ouvert à tous Après un temps en petits groupes, Sœur Isabelle Le Bourgeois, Psychanalyste et Auxiliatrice, interviendra pour partager son expérience d’accompagnement des victimes. Église Saint Ignace 33 Rue de Sèvres, 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T20:00:00 2021-11-30T22:00:00

