Temps d’échange de partage et d’information avec Nous Toutes 24 | Quai Cyrano Quai Cyrano Bergerac, vendredi 8 mars 2024.

Temps d’échange de partage et d’information avec Nous Toutes 24 | Quai Cyrano Quai Cyrano Bergerac Dordogne

Quai Roxane (Quai Cyrano) célèbre les femmes !

À l’occasion de la journée Internationale des Droits des Femmes, de la femme, l’association « Nous Toutes 24 » poursuit son engagement à informer, sensibiliser et éveiller les consciences sur l’importance de lutter tou.te.s ensembles en faveur du droit des femmes et contre toute forme de violence ( conjugales, sexistes, sexuelles, psychologiques, économiques …) dont elles peuvent être victimes.

Au programme temps d’échange de partage et d’information au stand Noustoutes24 dans le hall du Quai Cyrano sur le thème du Droit des femmes, des femmes et du travail , de la lutte féministe et de la prévention aux violences. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-08 18:00:00

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

