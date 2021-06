Le Haut-Bréda Le Haut-Bréda Isère, Le Haut-Bréda Temps d’échange avec la gardienne au refuge de l’Oule sur le fonctionnement de l’alpage Le Haut-Bréda Le Haut-Bréda Catégories d’évènement: Isère

Temps d’échange avec la gardienne au refuge de l’Oule sur le fonctionnement de l’alpage Le Haut-Bréda, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Haut-Bréda. Temps d’échange avec la gardienne au refuge de l’Oule sur le fonctionnement de l’alpage 2021-06-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-26 19:00:00 19:00:00 Refuge de l’Oule Pinsot

Le Haut-Bréda Isère Temps d’échange au refuge de l’Oule avec la gardienne qui est aussi la bergère et qui vous expliquera le fonctionnement de l’alpage et répondra à toutes vos questions sur son quotidien. +33 6 32 46 49 91 Temps d’échange au refuge de l’Oule avec la gardienne qui est aussi la bergère et qui vous expliquera le fonctionnement de l’alpage et répondra à toutes vos questions sur son quotidien.

