Le mercredi 17 novembre à 20h30, église Sainte Cécile, Boulogne-Billancourt. Ce temps d’échange vise à nous donner des éléments de compréhension autour du rapport de la CIASE et à répondre aux questions que nous nous posons. Pour ceux qui le souhaitent, le Saint-Sacrement sera exposé en fin de soirée. TEMPS D’ÉCHANGE ANIMÉ PAR Philippine de Saint-Pierre, Directrice générale de KTO Télévision AVEC Céline Hoyeau, Journaliste à La Croix Auteur de La trahison des pères, Bayard 2021 Une personne victime Julie Saint-Bris, Psychologue, Membre de la cellule d’écoute SOS abus Frère François-Xavier Cazali, Prieur général de la Congrégation des Frères de Saint-Jean.

Entrée libre

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église Boulogne-Billancourt – Paroisse Sainte Cécile 44 rue de l’Est 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

