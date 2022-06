Temps de rencontre avec Mistral Chantant La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: 26700

La Garde-Adhémar 26700 Moment convivial et musical autour d’un apéritif dinatoire organisé par l’Amicale Laïque de La Garde-Adhémar. L’occasion de présenter et retrouver les membres de la chorale « Mistral Chantant ». Ouvert à tous. danirode26@gmail.com +33 6 04 45 67 19 Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar

