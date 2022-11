Temps de Noël par la Paroisse de Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Temps de Noël par la Paroisse de Martigues Martigues, 24 décembre 2022, Martigues. Temps de Noël par la Paroisse de Martigues

2 rue du colonel Denfert-Rochereau Eglise Saint-Louis d’Anjou Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône Eglise Saint-Louis d’Anjou 2 rue du colonel Denfert-Rochereau

2022-12-24 – 2022-12-25

Eglise Saint-Louis d’Anjou 2 rue du colonel Denfert-Rochereau

Martigues

Bouches-du-Rhône Le 24 décembre.

– Messe des tous petits et de leurs familles à 16h30, église Saint Genest (Jonquières).

– Messes des familles à 18h, église Saint Genest (Jonquières).

– A 22h30, marche des bergers, au départ de l’église Saint Louis d’Anjou (Ferrières) jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Miséricorde, en passant par le moulin.

Prévoir de bonnes chaussures et une lampe de poche.

– A 23h30, veillée et messe de la nuit de Noël à Notre-Dame de Miséricorde.



Le 25 décembre à 10h : messe solennelle du jour de Noël, église Saint Louis d’Anjou. Comme de tradition, à Noël, la paroisse de Martigues organise des messes, une marche et une veillée. Eglise Saint-Louis d’Anjou 2 rue du colonel Denfert-Rochereau Martigues

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Ferrières Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Eglise Saint-Louis d'Anjou 2 rue du colonel Denfert-Rochereau Ville Martigues lieuville Eglise Saint-Louis d'Anjou 2 rue du colonel Denfert-Rochereau Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Temps de Noël par la Paroisse de Martigues Martigues 2022-12-24 was last modified: by Temps de Noël par la Paroisse de Martigues Martigues Martigues Ferrières 24 décembre 2022 2 rue du colonel Denfert-Rochereau Eglise Saint-Louis d'Anjou Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhne Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône