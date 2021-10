Meximieux Église collégiale de Meximieux Ain, Meximieux Temps de chants et de louange Église collégiale de Meximieux Meximieux Catégories d’évènement: Ain

du lundi 11 octobre au lundi 14 mars 2022 à Église collégiale de Meximieux Chaque 2ème lundi du mois, un temps convivial ouvert aux paroissiens ainsi qu’à toute personne désireuse de se familiariser avec un répertoire de chants modernes pour la louange et la liturgie. Église collégiale de Meximieux 1 Place Blonay, 01800 Meximieux Meximieux Ain

