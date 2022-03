Temps de Baleine – Jonas Chéreau Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Temps de Baleine – Jonas Chéreau Grenoble, 9 mars 2022, Grenoble. Temps de Baleine – Jonas Chéreau Le Pacifique – CDCN Grenoble 30 chemin des Alpins Grenoble

2022-03-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-09 16:00:00 16:00:00 Le Pacifique – CDCN Grenoble 30 chemin des Alpins

Grenoble Isère EUR 15 “Temps de Baleine” est un spectacle à faire en famille dans lequel Jonas Chéreau nous invite dans un monde poétique afin de nous poser cette question : c’est quoi le problème avec le climat ? contact@lepacifique-grenoble.com +33 4 76 46 33 88 https://lepacifique-grenoble.com/ Le Pacifique – CDCN Grenoble 30 chemin des Alpins Grenoble

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble Adresse Le Pacifique - CDCN Grenoble 30 chemin des Alpins Ville Grenoble lieuville Le Pacifique - CDCN Grenoble 30 chemin des Alpins Grenoble Departement Isère

Grenoble Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Temps de Baleine – Jonas Chéreau Grenoble 2022-03-09 was last modified: by Temps de Baleine – Jonas Chéreau Grenoble Grenoble 9 mars 2022 Grenoble Isère

Grenoble Isère